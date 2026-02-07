Ричмонд
В Беларуси милиция задержала подростка из-за использования трояна-вымогателя

В Беларуси задержан подросток, блокировавший компьютеры и требовавший выкуп.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси милиция задержала подростка из-за использования трояна-вымогателя. Подробности озвучили в Министерстве внутренних дел.

Сотрудниками по противодействию киберпреступности Брестской области был установлен 17-летний житель Пинска, распространявший вредоносную компьютерную программу. Удалось установить, что несовершеннолетний разработал троян-вымогатель который шифровал файлы и приводил к невозможности загрузки операционной системы после перезапуска компьютера.

«Вместе с блокировкой на экран выводилось требование о переводе денег за восстановление работоспособности устройства», — заметили в МВД.

Следователи завели уголовное дело. В ведомстве обратили внимание, что сейчас известно про десять потерпевших. Речь идет про физических лиц и организации. На данный момент проводятся мероприятия, связанные с установлением всех эпизодов преступной деятельности фигуранта.

