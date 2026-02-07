Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нападавший — 15-летний подросток: в Уфе завели уголовное дело из-за поножовщины в общежитии

В Уфе завели уголовное дело из-за нападения подростка на общежитие.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего жителя республики по факту покушения на убийство двух и более лиц и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным данным, сегодня в общежитии медицинского университета на улице Репина в Уфе подросток, вооруженный ножом, совершил нападение на проживавших там студентов. В результате несколько человек получили ножевые ранения и были доставлены в больницу.

В ходе задержания нападавший оказал сопротивление полицейским. В результате двое сотрудников полиции также получили ножевые ранения. Кроме того, подозреваемый нанес себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении под охраной.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты СК совместно с полицейскими проводят комплекс первоначальных следственных действий для установления всех обстоятельств нападения и мотивов преступления.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.