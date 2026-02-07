В Омске пожар в многоэтажке эвакуировал 27 человек

Сегодня днём на Левом берегу произошёл пожар. Загорелась квартира на седьмом этаже многоквартирного дома на Бульваре Архитекторов. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:03.
Огонь охватил 15 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек. Ещё семерых жильцов, включая одного ребёнка, вывели звенья газодымозащитников.
К тушению пожара и спасению людей привлекались четыре единицы техники и 21 сотрудник МЧС. В 16:18 возгорание локализовали, в 16:29 ликвидировали открытое горение, а в 17:41 объявили полную ликвидацию последствий пожара.
Пострадавших нет. Причину возгорания установят дознаватели, сообщает пресс-служба МЧС.