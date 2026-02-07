Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске пожар в многоэтажке эвакуировал 27 человек

На тушение пожара потребовалось полтора часа.

Источник: Om1 Омск

Сегодня днём на Левом берегу произошёл пожар. Загорелась квартира на седьмом этаже многоквартирного дома на Бульваре Архитекторов. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:03.

Огонь охватил 15 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек. Ещё семерых жильцов, включая одного ребёнка, вывели звенья газодымозащитников.

К тушению пожара и спасению людей привлекались четыре единицы техники и 21 сотрудник МЧС. В 16:18 возгорание локализовали, в 16:29 ликвидировали открытое горение, а в 17:41 объявили полную ликвидацию последствий пожара.

Пострадавших нет. Причину возгорания установят дознаватели, сообщает пресс-служба МЧС.