Число пострадавших при нападении на общежитие БГМУ в Уфе достигло шести человек

В результате нападения на общежитие медицинского университета в Уфе пострадали шесть человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, на место оперативно выехали пять бригад скорой помощи, одна из которых продолжает дежурить на месте.
Известно, что двоих пострадавших доставили в городскую больницу № 18, еще по одному — в больницы № 13 и № 21. Их состояние сейчас стабильное. Один человек отказался от госпитализации.
Нападавшим оказался 15-летний подросток. Его госпитализировали в детскую больницу № 17. По оценке врачей, его состояние тяжелое.
По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.
