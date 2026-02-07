Число пострадавших при нападении на общежитие БГМУ в Уфе достигло шести человек

В результате нападения на общежитие медицинского университета в Уфе пострадали шесть человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, на место оперативно выехали пять бригад скорой помощи, одна из которых продолжает дежурить на месте.