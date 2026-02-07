Ричмонд
В минздраве Башкирии сообщили, кто напал на студентов

Виновником ЧП оказался 15-летний подросток.

В минздраве Башкирии дали официальные данные по пострадавшим в инциденте. Предварительно, это шесть человек.

Как сообщили глава ведомства Айрат Рахматуллин, двоих пациентов доставили в горбольницу № 18, по одному — в ГКБ № 13, № 21. Они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался.

Пострадавшим, которого называли «ребёнком» — это нападавший 15-летний подросток. Его в тяжёлом состоянии госпитализировали в детскую больницу № 17. Причина тяжёлого состояния не уточняется.

На место происшествия было направлено пять «скорых». Одна из них продолжает дежурить возле общежития.

Как сообщали ранее, ЧП произошло в общежитии медуниверситета в Черниковке.