В БГМУ прокомментировали инцидент в общежитии в Уфе

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Башгосмедуниверситета, на территории студенческого городка БГМУ в 16 часов 7 февраля 15-летний подросток проник в общежитие, ранил студентов и нанес ножевые ранения себе.
Полиция оперативно прибыла на место происшествия. В общежитии работают следователи и криминалисты Следкома совместно с сотрудниками полиции.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ректор и руководители подразделений университета находятся на месте произошедшего.
Предприняты все меры для обеспечения безопасности студентов.
Ранее Следком по РБ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на двух полицейских.