Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В БГМУ прокомментировали инцидент в общежитии в Уфе

Сейчас ситуация под контролем, принимаются меры для обеспечения безопасности студентов.

Источник: Башинформ

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Башгосмедуниверситета, на территории студенческого городка БГМУ в 16 часов 7 февраля 15-летний подросток проник в общежитие, ранил студентов и нанес ножевые ранения себе.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия. В общежитии работают следователи и криминалисты Следкома совместно с сотрудниками полиции.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ректор и руководители подразделений университета находятся на месте произошедшего.

Предприняты все меры для обеспечения безопасности студентов.

Ранее Следком по РБ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на двух полицейских.