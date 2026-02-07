Что известно о нападении на студентов в общежитии Уфы

В Уфе подросток с ножом напал на студентов в общежитии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). По последним данным, пострадали не менее шести человек, включая студентов и двух сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Что известно о нападении — в материале «Ъ».