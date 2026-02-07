Что известно о нападении на студентов в общежитии Уфы

Где и что случилось
Инцидент произошел в общежитии на улице Репина, 6. По этому адресу расположено общежитие БГМУ. Как отмечает Ufa1.ru, в здании проживают в том числе иностранные студенты.
По данным МВД, в общежитие ворвался вооруженный ножом мужчина и напал на находившихся там студентов. Он был задержан сотрудниками полиции.
Нападавший нарисовал свастику кровью на стене общежития, пишет «Осторожно, новости».
Пострадавшие
По информации Ufa1.ru, всего пострадали шесть человек, в том числе сам нападавший и сотрудники полиции. Четверо пострадавших — студенты.
Госпитализированы:
- 24-летний мужчина с проникающими ранениями живота и спины — ГКБ № 13;
- 24-летний мужчина с химическим ожогом глаз — травмпункт № 10;
- 21-летний студент с открытой раной губы — ГКБ № 21;
- 35-летний охранник с резаными ранами нижней челюсти и бедра — ГКБ № 18;
- 23-летний студент с множественными колотыми ранами и состоянием шока — ГКБ № 18;
- 17-летний юноша с резаными ранами рук и шеи — ГКБ № 1.
Министр здравоохранения Башкирии сообщил, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
Версии очевидцев
Студентка БГМУ рассказала «КП-Уфа», что нападавших, по ее словам, было двое. Один из них якобы удерживал иностранного студента в спортзале общежития. По утверждению свидетельницы, нападавшие целенаправленно выбирали жертв среди иностранцев.
Информацию о том, что одного из иностранных студентов удерживали в помещении, подтвердила другая очевидица «Известиям». Она сообщила, что внутри общежития все было залито кровью, двери — выломаны.
Официального подтверждения версии о двух нападавших на данный момент нет.
Действия полиции
Как сообщили в Следственном комитете, нападавшим оказался 15-летний местный житель. При задержании он оказал сопротивление и ранил ножом двоих полицейских.
По данным СКР, подросток также причинил себе телесные повреждения и был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.
Прокуратура Башкирии взяла на контроль выяснение обстоятельств произошедшего.
СКР возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.