Житель Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо работнику ПВЗ

«В ходе предварительного следствия установлено, что 4 февраля текущего года фигурант, находясь в пункте выдачи заказов на улице Ленсовета, используя малозначительный повод, выстрелил в область головы работнику ПВЗ из аэрозольного пистолета в присутствии других граждан, в том числе двоих малолетних детей. Мужчине оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.