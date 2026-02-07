Под Ростовом при столкновении легковушки и КамАЗа пострадали два человека

Под Ростовом, на подъезде к Суворовскому микрорайону произошло ДТП с легковушкой и КамАЗом, в котором пострадали два человека. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.