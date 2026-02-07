Ричмонд
Под Ростовом при столкновении легковушки и КамАЗа пострадали два человека

На подъезде к Суворовскому микрорайону под Ростовом иномарку занесло на встречку с КамАЗом, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом, на подъезде к Суворовскому микрорайону произошло ДТП с легковушкой и КамАЗом, в котором пострадали два человека. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.

— Авария произошла сегодня в 06:15 на первом километре автодороги «Ростов — Новошахтинск» в направлении садового товарищества «Жигули», — уточнил врио начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД по Мясниковскому району Григорий Явруян.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» допустил неуправляемый занос на дороге и столкнулся со встречным «КамАЗом», за рулем которого был 49-летний водитель.

В результате столкновения пострадали сам водитель «Фольксвагена» и его 45-летняя пассажирка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

— Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, учитывать погодные и дорожные условия и менять манеру вождения при ухудшении сцепления с дорогой.

