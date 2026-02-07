Пятерых человек спасли, четырехмесячный ребенок в больнице. МЧС обнародовало подробности пожара в квартире Гродно, где погибли три человека

Подробности сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Днем 7 февраля в МЧС поступила информация про пожар, случившийся в квартире пятиэтажного дома, расположенного по улице Фолюш в Гродно.
«На момент прибытия подразделений МЧС к месту вызова наблюдалось открытое горение квартиры на первом этаже», — отметили в ведомстве.
В момент проведения разведки, а также тушения очага возгорания на кухне спасатели нашли погибшими троих человек. Ранее мы писали, что Следственный комитет устанавливает личности погибших мужчин.
Кроме того, из смежных и квартир, расположенных выше, сотрудники МЧС спасли пятерых человек, в том числе двоих детей. После осмотра врачи доставили в больницу четырехмесячного ребенка. Остальным медицинская помощь не потребовалась.
Из подъезда были эвакуированы 12 человек. В больницу также была доставлена 76-летняя женщина. Спасатели потушили пожар. В МЧС уточнили, что после проветривания жильцы дома смогли вернуться в свои квартиры. На месте работало 10 единиц техники.