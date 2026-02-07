Пятерых человек спасли, четырехмесячный ребенок в больнице. МЧС обнародовало подробности пожара в квартире Гродно, где погибли три человека

Из подъезда были эвакуированы 12 человек. В больницу также была доставлена 76-летняя женщина. Спасатели потушили пожар. В МЧС уточнили, что после проветривания жильцы дома смогли вернуться в свои квартиры. На месте работало 10 единиц техники.