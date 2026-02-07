В Самарской области 7 февраля на трассе перевернулся автомобиль

В субботу, 7 февраля, в 17:05, на 35-м километре автодороги Самара-Бугуруслан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля LADA Granta. По предварительной информации, машина опрокинулась на проезжей части.
На место происшествия незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательного отряда № 34. По прибытии спасатели установили, что к счастью, в аварии никто не пострадал.
Специалисты провели необходимые аварийно-спасательные работы: отключили аккумуляторную батарею и стабилизировали транспортное средство для обеспечения безопасности на месте ДТП. Вместе с пожарными на месте работали сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.