В Самарской области 7 февраля на трассе перевернулся автомобиль

Специалисты провели необходимые аварийно-спасательные работы: отключили аккумуляторную батарею и стабилизировали транспортное средство для обеспечения безопасности на месте ДТП. Вместе с пожарными на месте работали сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.