В БГМУ рассказали подробности нападения подростка в студенческом общежитии

Нападавшим на общежитие медуниверситета оказался 15-летний подросток.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирском государственном медицинском университете рассказали подробности произошедшего сегодня, 7 февраля, в студенческом общежитии на Репина, 6. Как сообщили в пресс-службе БГМУ, около 16 часов неизвестный проник в одно из общежитий и напал на студентов. Впоследствии выяснилось, что нападавшим является 15-летний подросток.

Известно, что подросток не только ранил нескольких студентов, но и ранил себя.

— Правоохранительные органы оперативно прибыли на место. Сейчас в общежитии работают следователи и криминалисты Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции, — добавили в пресс-службе университета.

В вузе подчеркнули, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Ректор университета и другие руководители находятся на месте происшествия и предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов.

Ранее Следственный комитет Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство двух и более лиц, а также нападения на двух сотрудников полиции.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.