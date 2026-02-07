В БГМУ рассказали подробности нападения подростка в студенческом общежитии

В Башкирском государственном медицинском университете рассказали подробности произошедшего сегодня, 7 февраля, в студенческом общежитии на Репина, 6. Как сообщили в пресс-службе БГМУ, около 16 часов неизвестный проник в одно из общежитий и напал на студентов. Впоследствии выяснилось, что нападавшим является 15-летний подросток.