В Приангарье женщина и двое детей погибли в ДТП

ИРКУТСК, 7 фев — РИА Новости. Женщина-водитель и двое детей погибли при столкновении иномарки и большегруза на трассе Р-258 «Байкал» в Прингарье, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Иркутской области.
По предварительным данным, на 78-м километре автодороги Р-258 «Байкал» вблизи поселка Глубокая 26-летняя девушка за рулем Toyota Corolla Spacio не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем.
«В результате случившегося водитель легкового автомобиля и двое детей-пассажиров 2017 и 2020 года рождения скончались на месте ДТП», — говорится в сообщении.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, добавили в управлении.