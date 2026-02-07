Ричмонд
В Приангарье женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком и иномаркой.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 7 фев — РИА Новости. Женщина-водитель и двое детей погибли при столкновении иномарки и большегруза на трассе Р-258 «Байкал» в Прингарье, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Иркутской области.

По предварительным данным, на 78-м километре автодороги Р-258 «Байкал» вблизи поселка Глубокая 26-летняя девушка за рулем Toyota Corolla Spacio не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем.

«В результате случившегося водитель легкового автомобиля и двое детей-пассажиров 2017 и 2020 года рождения скончались на месте ДТП», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, добавили в управлении.