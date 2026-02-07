В материалах дела Джеффри Эпштейна нашли жительницу Уфы

Стоит отметить, что среди городов, упомянутых в деле Эпштейна, фигурирует как минимум 25 российских, включая Челябинск, Омск, Саратов и Казань. Эпштейн организовал целую сеть, вовлекавшую несовершеннолетних в проституцию и сексуальную эксплуатацию. Его осудили за склонение к занятию проституцией в 2008 году, а в 2019 году вновь арестовали: на этот раз за торговлю людьми. В том же году он был найден мертвым в своей камере.