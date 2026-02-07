Ричмонд
В материалах дела Джеффри Эпштейна нашли жительницу Уфы

Уфимка фигурирует в материалах дела Джеффри Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

В недавно обнародованных документах по нашумевшему делу американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в педофилии и сексуальной эксплуатации, обнаружилась связь с Уфой.

Согласно материалам, одна из сообщниц Эпштейна, бывшая гражданка России Наталья Малышева, сообщала ему о девушке по имени Резеда, которая якобы была из Уфы. В своем письме Малышева допустила ошибку, указав, что Уфа находится в Татарстане. В сообщении говорилось, что эта девушка — студентка, которая подрабатывает официанткой и на тот момент жила в Нью-Йорке уже около года. Малышева также заверяла, что с «новенькой» не возникнет проблем.

Стоит отметить, что среди городов, упомянутых в деле Эпштейна, фигурирует как минимум 25 российских, включая Челябинск, Омск, Саратов и Казань. Эпштейн организовал целую сеть, вовлекавшую несовершеннолетних в проституцию и сексуальную эксплуатацию. Его осудили за склонение к занятию проституцией в 2008 году, а в 2019 году вновь арестовали: на этот раз за торговлю людьми. В том же году он был найден мертвым в своей камере.

