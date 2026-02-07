Ричмонд
-4°
метель
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиров: Медицинская помощь пострадавшим и их родственникам после ЧП в общежитии БГМУ под контролем властей

Радий Хабиров взял под личный контроль ситуацию после нападения в общежитии БГМУ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию вокруг нападения 15-летнего подростка на общежитие БГМУ, где пострадали иностранные студенты.

Руководитель региона сообщил, что подозреваемый уже задержан, а следственные органы выясняют мотивы и все обстоятельства произошедшего. Хабиров лично контролирует вопрос организации качественной медицинской помощи для всех пострадавших.

Также, по его словам, родственники раненых уже проинформированы о случившемся. В случае необходимости республика готова помочь с их приездом в Россию.

В завершение глава региона заявил, что уже принимаются меры по усилению охраны учебных заведений, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

Напомним, двоих раненых в общежитии на Репина, 6 доставили в городскую больницу № 18, еще по одному пострадавшему направили в больницы № 13 и № 21. По последним данным, их состояние стабильное. Еще один человек предпочел отказаться от госпитализации.

Нападавшим оказался несовершеннолетний, 15-летний подросток. Его доставили в детскую больницу № 17 с ножевыми ранениями, которые он нанес себе сам. По данным медиков, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее в общежитии БГМУ произошло нападение, в результате которого пострадали люди. По этому факту следствие уже возбудило уголовное дело.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.