Хабиров: Медицинская помощь пострадавшим и их родственникам после ЧП в общежитии БГМУ под контролем властей

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию вокруг нападения 15-летнего подростка на общежитие БГМУ, где пострадали иностранные студенты.
Руководитель региона сообщил, что подозреваемый уже задержан, а следственные органы выясняют мотивы и все обстоятельства произошедшего. Хабиров лично контролирует вопрос организации качественной медицинской помощи для всех пострадавших.
Также, по его словам, родственники раненых уже проинформированы о случившемся. В случае необходимости республика готова помочь с их приездом в Россию.
В завершение глава региона заявил, что уже принимаются меры по усилению охраны учебных заведений, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.
Напомним, двоих раненых в общежитии на Репина, 6 доставили в городскую больницу № 18, еще по одному пострадавшему направили в больницы № 13 и № 21. По последним данным, их состояние стабильное. Еще один человек предпочел отказаться от госпитализации.
Нападавшим оказался несовершеннолетний, 15-летний подросток. Его доставили в детскую больницу № 17 с ножевыми ранениями, которые он нанес себе сам. По данным медиков, он находится в тяжелом состоянии.
Ранее в общежитии БГМУ произошло нападение, в результате которого пострадали люди. По этому факту следствие уже возбудило уголовное дело.
