В больницах Уфы находятся пятеро пострадавших после нападения в общежитии БГМУ

После нападения 15-летнего подростка на студентов в уфимском общежитии в больницах города продолжают лечение пятеро пациентов. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Как сообщил глава регионального минздрава, состояние каждого из них находится под личным контролем руководителя Башкирии Радия Хабирова.
Всего с места событий скорая помощь доставила шесть пострадавших. Двоих направили в городскую больницу № 18. После первичной помощи одного пациента отпустили на амбулаторное лечение, а второго перевели в Клинику БГМУ. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
В городскую больницу № 13 привезли двоих. Один из них находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое. Второго пациента для дальнейшего лечения перевели в НИИ глазных болезней, его состояние оценивается как средней тяжести. Еще одного пострадавшего доставили в больницу № 21, его состояние удовлетворительное.
Как пояснил министр, 15-летний подросток, который напал на студентов, находится в детской больнице № 17. Его состояние также тяжелое.
Минздрав Башкирии также направил к месту происшествия специалистов из Республиканского клинического психотерапевтического центра. Врач-психотерапевт и медицинский психолог окажут психологическую поддержку студентам, ставшим свидетелями или пострадавшим в результате инцидента.
