В Запорожье разоблачили кол-центры украинских мошенников

В полиции уточнили, что подозреваемые использовали различные сценарии, включая истории о необходимости перевода средств на так называемые «безопасные счета». Так, в том числе был разоблачен кол-центр, занимавшийся кражей средств у граждан Казахстана. Нанесенный потерпевшим ущерб составил около 17,5 тысяч долларов. Кроме того, один из задержанных организовал кол-центр, находясь в местах лишения свободы, ущерб составил более 60,6 тысячи долларов.
«Киберполицейские Запорожской области (на подконтрольной Украине части — ред.) совместно со следователями разоблачили и прекратили деятельность нескольких мошеннических кол-центров, участники которых… под видом работников банков и налоговой службы выманивали деньги у граждан… Украины и иностранных государств», — говорится на сайте полиции.
Все задержанные обвиняются в мошенничестве, им грозит до восьми лет лишения свободы.
В начале феврале считавшийся оппозиционером, но оказавшийся разведчиком Роман Протасевич в авторской программе «Без прикрытия» на телеканале СТВ сообщил, что Украина стала центром транснациональной индустрии телефонного мошенничества, оттуда совершается до 2 миллионов звонков в сутки более чем в 20 стран.