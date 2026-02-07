В Запорожье разоблачили кол-центры украинских мошенников

В полиции уточнили, что подозреваемые использовали различные сценарии, включая истории о необходимости перевода средств на так называемые «безопасные счета». Так, в том числе был разоблачен кол-центр, занимавшийся кражей средств у граждан Казахстана. Нанесенный потерпевшим ущерб составил около 17,5 тысяч долларов. Кроме того, один из задержанных организовал кол-центр, находясь в местах лишения свободы, ущерб составил более 60,6 тысячи долларов.