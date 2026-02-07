Бросившему ребенка об пол в Шереметьеве мужчине назначили принудительное лечение

Химкинский суд Московской области в четверг, 5 февраля, назначил принудительное лечение гражданину Белоруссии Владимиру Витикову, который бросил ребенка об пол в столичном аэропорту Шереметьево.
— Назначить Витикову принудительные меры медицинского характера, связанные с помещением в психиатрический стационар закрытого типа с интенсивным наблюдением, — заявил судья.
Согласно решению суда, у мужчины диагностировали тяжелое психическое заболевание, из-за которого он не отдавал отчет свои действиям, а также не осознавал характер и общественную опасность преступления. Суд посчитал, что Витиков опасен для общества и ему требуется принудительное лечение, передает ТАСС.
23 июня 2025 года Владимир Витиков под воздействием наркотиков поднял на руки и со всей силы швырнул на пол ребенка в зоне выдачи багажа в Шереметьеве. Что известно о семье мальчика — в материале «Вечерней Москвы».
25 августа отец пострадавшего ребенка Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим сообщил, что мальчик начал проходить реабилитацию после случившегося. При этом мужчина отметил, что ребенок стал часто плакать по ночам и вести себя не так, как раньше.