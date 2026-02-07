В Уфе экстренно созвали комиссию по делам несовершеннолетних после нападения в общежитии

В Уфе экстренно начали работу над рассмотрением ЧП с участием подростка, который напал на студентов в общежитии БГМУ. В администрации Калининского района уже собрали Комиссию по делам несовершеннолетних. Напавшим оказался ученик одной из местных школ.
Как сообщил первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев, вслед за районной комиссией будут созваны городская, а затем и республиканская. Он также отметил, что всем свидетелям происшествия уже оказали первоначальную психологическую поддержку, а завтра в общежитие приедут профессиональные психологи.
В здании, где произошло нападение проживают около 400 студентов. Среди них есть как иностранные учащиеся, так и учащиеся из Башкирии и других регионов России.
