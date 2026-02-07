В Уфе экстренно созвали комиссию по делам несовершеннолетних после нападения в общежитии

Как сообщил первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев, вслед за районной комиссией будут созваны городская, а затем и республиканская. Он также отметил, что всем свидетелям происшествия уже оказали первоначальную психологическую поддержку, а завтра в общежитие приедут профессиональные психологи.