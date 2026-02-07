Хабиров: целью подростка при нападении в Уфе были иностранные студенты

Целью подростка, совершившего нападение на общежитие медицинского вуза в Уфе, стали иностранные студенты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.
«По ситуации в общежитии БГМУ, где произошло нападение на иностранных студентов. С родственниками пострадавших связались, сообщили о произошедшем», — рассказал глава республики.
Он добавил, что власти региона при необходимости окажут содействие в их прилете в Россию.
Хабиров заверил, что лично контролирует вопрос предоставления пострадавшим квалифицированной медицинской помощи.
Власти Башкирии усиливают охрану образовательных учреждений для предотвращения подобных ситуаций. Мотивы подростка выясняют правоохранители.
Напомним, подросток напал на общежитие № 6 Башкирского государственного медицинского университета. Пострадали шесть человек, включая двух полицейских. Сам нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии. СК Башкирии завел уголовное дело по статьям о покушении на убийство и нападении на представителей власти.