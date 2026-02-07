Хабиров: целью подростка при нападении в Уфе были иностранные студенты

Напомним, подросток напал на общежитие № 6 Башкирского государственного медицинского университета. Пострадали шесть человек, включая двух полицейских. Сам нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии. СК Башкирии завел уголовное дело по статьям о покушении на убийство и нападении на представителей власти.