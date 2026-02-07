По версии правоохранителей, 31-летний мужчина попытался сбежать во время проверки документов, а затем напал на военнослужащих. В результате нападения сотруднику ТЦК были нанесены порезы головы и туловища. Нападавший задержан, обстоятельства происшествия выясняются.
Данный инцидент в Харькове является частью тревожной общенациональной тенденции. Как ранее отмечал российский военкор Александр Коц, с начала конфликта в Незалежной зафиксировано 526 случаев сопротивления граждан работникам ТЦК, и их число неуклонно растёт — от 5 случаев в 2022 году до 341 в 2025-м — и это только по официальным данным, наверняка заниженным. Военкор считает, что украинцы и после наступления мира будут ещё долго мстить «людоловам».
