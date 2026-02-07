Ричмонд
Сотрудники консульства Индии направились в Уфу

Сотрудники консульства Индии направились в Уфу из Казани.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сотрудники консульства Индии в Казани направляются в Уфу, чтобы помочь пострадавшим при нападении в общежитии студентам, сообщили в посольстве Индии в России.

«В Уфе произошел печальный инцидент с нападением. Несколько человек пострадали, в том числе четверо индийских студентов. Посольство поддерживает связь с властями, а сотрудники консульства в Казани находятся на пути в Уфу, чтобы оказать помощь пострадавшим студентам», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов являются гражданами Индии.

