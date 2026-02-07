Мужчина в Подмосковье опрокинул бутылку с кислотой и получил ожог 70 процентов тела

В подмосковном Серпухове 46-летний местный житель вместе с 16-летним сыном и его другом-ровесником случайно опрокинули на себя бутылку с азотной кислотой. В результате случившегося отец получил химический ожог 70 процентов тела, а подростки — 30 и 10 процентов тела. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщил Shot.