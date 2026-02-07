Мужчина в Подмосковье опрокинул бутылку с кислотой и получил ожог 70 процентов тела

В подмосковном Серпухове 46-летний местный житель вместе с 16-летним сыном и его другом-ровесником случайно опрокинули на себя бутылку с азотной кислотой. В результате случившегося отец получил химический ожог 70 процентов тела, а подростки — 30 и 10 процентов тела. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщил Shot.
— 46-летний местный житель Владислав с 16-летним сыном и его другом-ровесником доставали сосуд с азотной кислотой с верхней полки в кладовке и случайно разлили ее на себя. Все трое в тяжелом состоянии, — передает Telegram-канал.
4 февраля ученица восьмого класса школы № 153 Красноярска облила одноклассника бензином, после чего подожгла. У пострадавшего диагностировали ожоги спины, лица и конечностей 2-й-3-й степени. Кроме того, одежда школьника выгорела полностью. Позднее из школы в больницу доставили трех детей с ожогами.