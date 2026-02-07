В Индии один человек погиб и 13 пострадали при обрушении аттракциона

Один человек погиб и 13 пострадали при обрушении качелей-аттракциона на ярмарке Сураджкунд в Фаридабаде, сообщает The Times of India (TOI). Как сообщили местные власти, погибший — инспектор полиции, который пытался помочь посетителям во время обрушения.