Четверо — госпитализированы, один в тяжелом состоянии: В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших после нападения в Уфе

Минздрав РФ: один человек находится в тяжелом состоянии после нападения в Уфе.

Врачи оказывают всю необходимую помощь четверым пострадавшим после нападения на общежитие в Уфе. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, трое других — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

«Проведена телемедицинская консультация со специалистами НМИЦ хирургии им. Вишневского, выработана тактика ведения. Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в российском Минздраве.

Кроме того, еще один пострадавший находится на амбулаторном лечении. Региональных врачей координируют специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в субботу, 7 февраля, произошло нападение на общежитие Башкирского государственного медицинского университета в городе Уфа. В связи с нападением был задержан 15-летний подросток. В СК РФ сообщили, что возбуждены уголовные дела, включая дело о халатности. Подробнее о произошедшем в нашем материале.