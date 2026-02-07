Четверо — госпитализированы, один в тяжелом состоянии: В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших после нападения в Уфе

Врачи оказывают всю необходимую помощь четверым пострадавшим после нападения на общежитие в Уфе. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, трое других — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.