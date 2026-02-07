Минэнерго Украины: киевляне получают свет лишь на 1,5−2 часа в сутки

«Сейчас жители столицы получают электроэнергию лишь на короткий промежуток времени — на полтора-два часа», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго Украины.
Также сообщается, что ситуация в энергосистеме страны «остается крайне сложной», а в большинстве областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. «Потеря мощностей создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми», — добавили там.
Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что взрывы произошли на Бурштынской и Добротворской ТЭС. Серия взрывов также была зафиксирована в городе Ровно на западе Украины, в Виннице и Елизаветграде в центральной части страны. Повреждены объекты критической инфраструктуры в Львовской и Ровненской областях.
7 февраля Минобороны России заявило, что российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Кроме того, мишенями стали предприятия украинского военно-промышленного комплекса, выполняющие заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, а также места их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.