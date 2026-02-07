Дроппер задержан после обмана пенсионерки из Подмосковья на 3,1 млн руб

«Установлено, что пенсионерке позвонили из якобы газовой службы и под предлогом замены счетчиков получили данные с кодом из SMS. После с ней связались лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов, которые убедили пожилую женщину, что злоумышленники оформили доверенность на ее имя для вывода денежных средств на Украину, и, чтобы сохранить сбережения, их через банковский терминал нужно перевести на указанный звонившими “безопасный счет”. После выполнения инструкций пострадавшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию», — рассказала Татьяна Петрова.