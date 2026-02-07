Дроппер задержан после обмана пенсионерки из Подмосковья на 3,1 млн руб

«Установлено, что пенсионерке позвонили из якобы газовой службы и под предлогом замены счетчиков получили данные с кодом из SMS. После с ней связались лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов, которые убедили пожилую женщину, что злоумышленники оформили доверенность на ее имя для вывода денежных средств на Украину, и, чтобы сохранить сбережения, их через банковский терминал нужно перевести на указанный звонившими “безопасный счет”. После выполнения инструкций пострадавшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию», — рассказала Татьяна Петрова.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении противоправных действий задержали 41-летнего ранее судимого жителя Новосибирска по месту его жительства. Он оформил на себя банковскую карту для обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигуранту Волоколамским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление соучастников, а также выявление причастности задержанного к аналогичным эпизодам.