Одна из самых мощных ТЭС на Украине остановилась из-за повреждений

Бурштынская ТЭС являлась одной из самых мощных тепловых электростанций Украины (установленная мощность — 2334 МВт; самая мощная ТЭС Украины — Углегорская с проектной мощностью 3600 МВт). Станция ранее не только обеспечивала энергией западные области Украины, но и поставляла электричество в Европу. Ее построили на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. Основное технологическое топливо — уголь украинских угольных бассейнов, вспомогательное — природный газ и мазут. Все 12 энергоблоков ТЭС были введены в эксплуатацию в 1965—1969 годах.