Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейский погиб при обрушении аттракциона в Индии

Сотрудник индийской полиции погиб и 13 человек пострадали в результате обрушении аттракциона на ярмарке в пригороде Дели.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудник индийской полиции погиб и 13 человек пострадали в результате обрушении аттракциона на ярмарке в пригороде Дели, передает The Times of India (TOI) со ссылкой на заместителя комиссара Фаридабада Аюш Синхи.

По данным правоохранителей, инспектор полиции пытался спасти людей, когда аттракцион начал падать. По прибытии в больницу медики констатировали его смерть, правоохранитель получил тяжелые травмы головы и лица от удара частью аттракциона.

Всех пострадавших в результате инцидента срочно доставили в больницу на машинах скорой помощи. В настоящее время они находятся на лечении.

Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело в отношении оператора аттракциона. Ситуация остаётся на контроле у местных властей. Детали происшествия уточняются в ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в США двое посетителей тематического парка в Техасе провисели более получаса вниз головой из-за поломки аттракциона Circuit Breaker.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше