Полицейский погиб при обрушении аттракциона в Индии

Сотрудник индийской полиции погиб и 13 человек пострадали в результате обрушении аттракциона на ярмарке в пригороде Дели, передает The Times of India (TOI) со ссылкой на заместителя комиссара Фаридабада Аюш Синхи.
По данным правоохранителей, инспектор полиции пытался спасти людей, когда аттракцион начал падать. По прибытии в больницу медики констатировали его смерть, правоохранитель получил тяжелые травмы головы и лица от удара частью аттракциона.
Всех пострадавших в результате инцидента срочно доставили в больницу на машинах скорой помощи. В настоящее время они находятся на лечении.
Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело в отношении оператора аттракциона. Ситуация остаётся на контроле у местных властей. Детали происшествия уточняются в ходе расследования.
Ранее сообщалось, что в США двое посетителей тематического парка в Техасе провисели более получаса вниз головой из-за поломки аттракциона Circuit Breaker.