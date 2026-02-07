Ричмонд
В Белгороде обесточены объекты водоканала после ракетного обстрела

В Белгороде электричество отключено на некоторых объектах водоканала после ракетного обстрела. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Источник: РИА "Новости"

На место прибыли специалисты экстренных служб. Они оценят масштабы отключения, сообщили в оперштабе. Ведомство предупредило жителей Белгорода и Белгородского округа, Шебекино и Шебекинского округа о ракетной опасности. Их призвали пройти в укрытие.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что это уже второй за день ракетный обстрел региона. «Понимаем, что объемы работ по восстановлению тепла в городе увеличиваются, поэтому открыли на Гражданском проспекте в здании Росстата, там, где находится офис “Единой России”, в здании администрации города Белгорода пункты временного обогрева», — сказал глава региона в опубликованном в Telegram-канале видеообращении.

Утром 7 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и приграничным округам Белгородской области. В областном центре при обстреле пострадали четыре мирных жителя, зафиксированы повреждения инфраструктуры и массовые отключения электроэнергии.

