Появились кадры обрушения аттракциона с людьми в Индии

В Сети появились кадры обрушения аттракциона на ярмарке в Сураджканде в округе Фаридабад индийского штата Харьяна.
В результате ЧП погиб инспектор полиции, который пытался спасти людей, когда аттракцион начал падать. Часть конструкции ударила его по голове. Еще 13 человек пострадали.
Аттракцион обрушился примерно в 18:15 по местному времени.
«На ярмарке в Сураджканде произошел несчастный случай с обрушением аттракциона», — рассказал комиссар округа Фаридабад Аюша Синхи.
В отношении оператора аттракциона завели уголовное дело.
Напомним, летом прошлого года аттракцион с людьми развалился пополам в Саудовской Аравии. Тогда пострадали 23 человека.