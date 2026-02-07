Ричмонд
Появились кадры обрушения аттракциона с людьми в Индии

Обрушение аттракциона с людьми на ярмарке в Индии попало на видео.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры обрушения аттракциона на ярмарке в Сураджканде в округе Фаридабад индийского штата Харьяна.

В результате ЧП погиб инспектор полиции, который пытался спасти людей, когда аттракцион начал падать. Часть конструкции ударила его по голове. Еще 13 человек пострадали.

Аттракцион обрушился примерно в 18:15 по местному времени.

«На ярмарке в Сураджканде произошел несчастный случай с обрушением аттракциона», — рассказал комиссар округа Фаридабад Аюша Синхи.

В отношении оператора аттракциона завели уголовное дело.

Напомним, летом прошлого года аттракцион с людьми развалился пополам в Саудовской Аравии. Тогда пострадали 23 человека.