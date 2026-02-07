Электричество пропало в Белгороде из-за атаки ВСУ

3 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по территории Белгорода и Белгородской области, в результате которого инфраструктурный объект оказался серьезно поврежден. При атаке мирные жители не пострадали. Позднее о перебоях в подаче электричества сообщили жители Белгорода, а также Яковлевского, Шебекинского, Грайворонского, Ракитянского, Краснояружского и Ивнянского городских округов.