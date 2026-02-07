Общежития медуниверситета в Уфе взяли под усиленную охрану

В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан мужчина, ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов.
«Меры руководством уже предприняты… Взяты под усиленную охрану все общежития, уже ведется работа психологов и воспитательного отдела со студентами, которые были свидетелями этого происшествия. Вся необходимая работа ведется», — сказал Павлов.
По словам ректора, суббота в этом вузе — рабочий день, поэтому все руководство университета находилось на своих местах в момент происшествия и сразу же выехало в общежитие.
Ранее Павлов рассказал, что при нападении в общежитии пострадали четверо студентов из Индии, двое находятся в больнице, двое отпущены на амбулаторное лечение.
В субботу министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал, что в результате нападения на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек. По его словам, среди пострадавших и сам нападавший — 15-летний подросток.