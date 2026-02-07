Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общежития медуниверситета в Уфе взяли под усиленную охрану

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев — РИА Новости. Общежития медицинского университета в Уфе взяты под усиленную охрану после нападения подростка на студентов, с очевидцами происшествия работают психологи, заявил РИА Новости ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов.

Источник: РИА Новости

В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан мужчина, ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов.

«Меры руководством уже предприняты… Взяты под усиленную охрану все общежития, уже ведется работа психологов и воспитательного отдела со студентами, которые были свидетелями этого происшествия. Вся необходимая работа ведется», — сказал Павлов.

По словам ректора, суббота в этом вузе — рабочий день, поэтому все руководство университета находилось на своих местах в момент происшествия и сразу же выехало в общежитие.

Ранее Павлов рассказал, что при нападении в общежитии пострадали четверо студентов из Индии, двое находятся в больнице, двое отпущены на амбулаторное лечение.

В субботу министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал, что в результате нападения на общежитие вуза в Уфе пострадали шесть человек. По его словам, среди пострадавших и сам нападавший — 15-летний подросток.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше