Оперштаб: Объекты водоканала обесточены после ракетного обстрела в Белгороде

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, ВСУ нанесли массивный ракетный удар по Белгороду, в результате атаки ранены два мирных жителя. При атаке по городу киевский режим применил 10 ракет. Повреждены два коммерческих и инфраструктурных объекта, 38 машин, 12 частных домов, три квартиры и два многоквартирных дома.