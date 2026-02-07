Оперштаб: Объекты водоканала обесточены после ракетного обстрела в Белгороде

Киевский режим вновь предпринял попытку атаковать Белгород вечером в субботу, 7 февраля. Из-за удара ВСУ в городе фиксируются отключения электричества на части объектов водоканала. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.
В публикации уточняется, что, на данный момент, специалисты прибыли на места ЧП и производят оценку масштабов отключений.
Ситуацию прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что обсудит порядок восстановительных работ со специалистами. Также Гладков добавил, что на территории Белгорода стали работать несколько пунктов временного обогрева.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, ВСУ нанесли массивный ракетный удар по Белгороду, в результате атаки ранены два мирных жителя. При атаке по городу киевский режим применил 10 ракет. Повреждены два коммерческих и инфраструктурных объекта, 38 машин, 12 частных домов, три квартиры и два многоквартирных дома.