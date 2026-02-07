Минобороны: За шесть часов над двумя регионами РФ сбиты 10 украинских БПЛА

Перехват осуществлялся в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени 7 февраля. Пять дронов были уничтожены над территорией Белгородской области и ещё пять — над Брянской.
Рано утром 7 февраля в результате ночного удара беспилотников по Тверской области произошёл пожар на одном из предприятий Конаковского округа. Как сообщил врио губернатора Виталий Королёв, возгорание стало следствием отражения атаки БПЛА. Насколько известно, никто не пострадал.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше