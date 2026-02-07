Ричмонд
Стало известно о состоянии напавшего на общежитие в Уфе подростка: он в реанимации

Хирург Алибаев: Угрозы жизни напавшего на общежитие в Уфе подростка нет.

Источник: Комсомольская правда

Жизни 15-летнего подростка, напавшего на общежитие медуниверситета в Уфе, ничего не угрожает. Об этом заявил заведующий хирургическим отделением ГДКБ № 17 Айбулат Алибаев, его слова приводит РЕН-ТВ.

«В экстренном порядке поступил ребенок 15 лет с травмами. В настоящее время его состояние стабильное, но тяжелое. Вся помощь ему оказана. Ребенок находится пока в реанимации», — говорится в сообщении.

По словам Алибаева, подросток поступил в медучреждение с резаными ранами на предплечье и шее. Хирург подчеркнул, что сейчас жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает.

Ранее KP.RU сообщал, что 7 февраля 15-летний подросток напал на общежитие Башкирского государственного медицинского университета. В результате пострадали пять человек, включая сотрудника полиции, а также сам нападавший.