Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме в пермском Чайковском

«Сегодня вечером произошёл пожар в жилом многоквартирном доме по ул. Карла Маркса 3/1. Пострадало девять человек, в том числе дети. Двое находятся в больнице, в том числе ребёнок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов в своём телеграм-канале.