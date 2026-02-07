Ричмонд
Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме в пермском Чайковском

Девять человек пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в городе Чайковском Пермского края. Среди пострадавших есть дети.

Источник: Life.ru

«Сегодня вечером произошёл пожар в жилом многоквартирном доме по ул. Карла Маркса 3/1. Пострадало девять человек, в том числе дети. Двое находятся в больнице, в том числе ребёнок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов в своём телеграм-канале.

А накануне в подвальном помещении жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар на площади 30 квадратных метров. В ходе проверки установили, что по указанному адресу зарегистрирован благотворительный фонд «Доброволец», который занимается помощью военнослужащим — участникам спецоперации.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.