Хирург Алибаев рассказал о состоянии напавшего на общежитие в Уфе

15-летний подросток ворвался с ножом в общежитие Башкирского государственного медицинского университета в Уфе 7 февраля, ранив пятерых человек и себя. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.