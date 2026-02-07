Хирург Алибаев рассказал о состоянии напавшего на общежитие в Уфе

Подросток, который напал на общежитие университета в Уфе, находится в стабильном состоянии в реанимации. Его могут выписать из больницы через 7−10 дней. Об этом в субботу, 7 февраля, рассказал заведующий хирургическим отделением ГДКБ № 17 Айбулат Алибаев.
— В экстренном порядке поступил ребенок 15 лет с травмами. В настоящее время его состояние стабильное, но тяжелое. Вся помощь ему оказана. Ребенок находится пока в реанимации, — отметил врач.
Алибаев добавил, что подростка привезли в больницу с резанными ранами предплечья и шеи, передает Telegram-канал «РЕН ТВ».
15-летний подросток ворвался с ножом в общежитие Башкирского государственного медицинского университета в Уфе 7 февраля, ранив пятерых человек и себя. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Позднее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что двоих пострадавших в результате нападения на общежитие в Уфе доставили в городскую больницу № 18, еще двоих — в городские больницы № 13 и № 21. Они находятся в стабильном состоянии. При этом один из пострадавших отказался от госпитализации.