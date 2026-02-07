В Башкирии вновь орудуют мошенники, предлагая вернуть «переплату» за коммуналку

В министерстве напоминают, что настоящая переплата по коммунальным услугам не возвращается наличными. Ее сумма просто засчитывается в счет будущих платежей, уменьшая их размер. Специалисты призывают быть особенно внимательными и обязательно предупредить о такой схеме пожилых родственников, которые часто становятся жертвами аферистов из-за своей доверчивости.