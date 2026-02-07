Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии вновь орудуют мошенники, предлагая вернуть «переплату» за коммуналку

Минстрой предупредил о новой схеме обмана, связанной с услугами ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии активизировались мошенники, использующие новую схему обмана. Она связана с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Как предупреждает Минстрой России, преступники, воспользовавшись темой недавнего повышения тарифов, начали предлагать людям вернуть якобы излишне уплаченные деньги за отопление.

Звонящие представляются сотрудниками управляющих компаний и сообщают о возможности получить возврат средств. Для этого они просят перейти по присланной ссылке и ввести на открывшейся странице свои личные или банковские данные, чтобы «оформить возврат».

В министерстве напоминают, что настоящая переплата по коммунальным услугам не возвращается наличными. Ее сумма просто засчитывается в счет будущих платежей, уменьшая их размер. Специалисты призывают быть особенно внимательными и обязательно предупредить о такой схеме пожилых родственников, которые часто становятся жертвами аферистов из-за своей доверчивости.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.