В Башкирии вновь орудуют мошенники, предлагая вернуть «переплату» за коммуналку

В Башкирии активизировались мошенники, использующие новую схему обмана. Она связана с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Как предупреждает Минстрой России, преступники, воспользовавшись темой недавнего повышения тарифов, начали предлагать людям вернуть якобы излишне уплаченные деньги за отопление.
Звонящие представляются сотрудниками управляющих компаний и сообщают о возможности получить возврат средств. Для этого они просят перейти по присланной ссылке и ввести на открывшейся странице свои личные или банковские данные, чтобы «оформить возврат».
В министерстве напоминают, что настоящая переплата по коммунальным услугам не возвращается наличными. Ее сумма просто засчитывается в счет будущих платежей, уменьшая их размер. Специалисты призывают быть особенно внимательными и обязательно предупредить о такой схеме пожилых родственников, которые часто становятся жертвами аферистов из-за своей доверчивости.
