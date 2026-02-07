Ричмонд
После ракетного удара ВСУ в Белгороде отключены объекты водоканала

Вооружённые силы Украины нанесли очередной ракетный удар по Белгороду, в результате чего было отключено электроснабжение на ряде объектов водоканала. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

После обстрела электроэнергия была отключена на некоторых объектах, обеспечивающих водоснабжение. Специалисты уже находятся на местах и выясняют масштабы аварии.

Напомним сегодня утром российские системы ПВО перехватили и уничтожили над Белгородской областью не менее шести ракет HIMARS, выпущенных с украинской стороны. Губернатор Вячеслав Гладков тогда отмечал, что из-за обстрелов в ряде районов города и области возникли перебои с электричеством и водой. В результате ракетного обстрела по Белгороду пострадали четыре человека на одном из инфраструктурных объектов.

