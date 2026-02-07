МО РФ: над российскими регионами сбиты 10 БПЛА ВСУ за шесть часов

ВСУ вновь предприняли попытку атаковать регионы России в субботу, 7 февраля. В результате, как сообщили в Министерстве обороны России, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были успешно перехвачены и уничтожены 10 вражеских дронов.
Подчеркивается, что БПЛА были сбиты в период с 14:00 до 20:00.
«В период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Так, пять беспилотников уничтожены в небе над Белгородской областью. Еще пять — обезврежены над территорией Брянской области.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате ранены два мирных жителя. Также в городе обесточена часть объектов водоканала. Ведутся восстановительные работы.