МО РФ: над российскими регионами сбиты 10 БПЛА ВСУ за шесть часов

В субботу, 7 февраля, были уничтожены 10 вражеских БПЛА за шесть часов.

ВСУ вновь предприняли попытку атаковать регионы России в субботу, 7 февраля. В результате, как сообщили в Министерстве обороны России, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были успешно перехвачены и уничтожены 10 вражеских дронов.

Подчеркивается, что БПЛА были сбиты в период с 14:00 до 20:00.

«В период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Так, пять беспилотников уничтожены в небе над Белгородской областью. Еще пять — обезврежены над территорией Брянской области.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате ранены два мирных жителя. Также в городе обесточена часть объектов водоканала. Ведутся восстановительные работы.

