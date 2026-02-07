Бурштынская ТЭС на Украине остановила работу

«Повреждения очень серьёзные, станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше — ещё никто не знает… Однако видим, что у нас нет тепла, у нас нет воды», — заявил мэр города Василий Андриешин в своём видеообращении.
Ранее стало известно, что все атомные электростанции на подконтрольной Киеву территории были вынуждены полностью остановить выработку электроэнергии. Причиной стала авария на ключевых высоковольтных подстанциях, которые отвечают за передачу тока от АЭС.
