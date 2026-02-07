ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности

«Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар. В Выгоничском районе в результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.
Повреждены частные дома, административное здание и церковь. В семи муниципальных образованиях нарушилось энергоснабжение, специальные и аварийные бригады работают над его восстановлением.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.