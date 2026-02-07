Ричмонд
Два человека погибли после падения Mercedes с эстакады на МКАД

Легковой автомобиль Mercedes в субботу, 7 февраля, упал с эстакады Московского скоростного диаметра (МСД) на машину Hyundai, которая ехала по внешней стороне 77-го километра МКАД. В результате аварии погибли два человека.

По данным журналистов, погибшие находились в салоне автомобиля Mercedes, передает Telegram-канал «Агентство “Москва”.

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что на месте произошедшего находятся городские оперативные службы, которые выясняют обстоятельства аварии и информацию о пострадавших.

— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал ведомства.

6 февраля в районе съезда № 91 на внешней стороне 91-го километра МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП движение в районе случившегося было затруднено на 2,5 километра.

5 февраля водитель автобуса марки ПАЗ не справился с управлением на шестом километре трассы ММК — Чечевилово — МБК в Подмосковье, после чего автобус перевернулся. В тот момент пассажиров не было в салоне.