Житель Шахт потерял более 300 тысяч рублей, пытаясь найти работу аналитика

В Ростовской области мужчина перевел деньги мошенникам, предложившим ему заработок на торговой платформе.

Источник: Комсомольская правда

Житель Шахт, пытаясь найти работу, потерял более 300 тысяч рублей. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по Ростовской области.

— В начале января мужчина искал в интернете вакансии и наткнулся на канал в одном из мессенджеров. Найдя подходящую позицию, он написал в чат для уточнения деталей. Ему сообщили, что заинтересовавшая его вакансия «помощник аналитика» уже занята, но предложили работу «трейдером», пообещав высокий доход, — ввели в курс дела в донском главке полиции.

По инструкции собеседника соискатель установил специальное приложение, зарегистрировался и пополнил баланс на биржевой платформе.

— Затем его соединили с так называемым личным наставником. Тот объяснил, как пользоваться приложением и какие сделки совершать. В течение нескольких недель шахтинец под руководством «куратора» проводил операции и наблюдал рост виртуального баланса.

Когда мужчина захотел вывести часть «заработанных» средств, его перевели к «специалисту службы безопасности». Выполняя указания злоумышленников, он перевел 320 тысяч рублей с собственной кредитной карты на предоставленные счета. Однако доступ к деньгам он так и не получил. После этого потерпевший обратился в полицию.

— По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция занимается установкой личностей и задержанием подозреваемых. А также призывае жителей региона с осторожностью относиться к предложениям быстрого заработка, инвестициям и торговле на биржах, не переводить деньги незнакомцам и не устанавливать непроверенные приложения.

