Житель Шахт потерял более 300 тысяч рублей, пытаясь найти работу аналитика

— В начале января мужчина искал в интернете вакансии и наткнулся на канал в одном из мессенджеров. Найдя подходящую позицию, он написал в чат для уточнения деталей. Ему сообщили, что заинтересовавшая его вакансия «помощник аналитика» уже занята, но предложили работу «трейдером», пообещав высокий доход, — ввели в курс дела в донском главке полиции.