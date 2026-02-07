Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS

Два человека получили ранения в результате атаки ВСУ по Брянской области.

Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область ракетами большой дальности «Нептун» и системой реактивного залпового огня HIMARS вечером в субботу, 7 февраля. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«В Выгоничском районе в результате террористической атаки, к сожалению, ранены два мирных жителя», — написал он в личном Telegram-канале.

Пострадавшие были доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь.

Богомаз также сообщил, что в результате атаки киевского режима было нарушено энергоснабжение в семи муниципалитетах. На месте работают аварийные бригады, идет восстановление энергоснабжения. Также губернатор заявил о повреждении нескольких частных домов, административного здания и церкви.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ нанесли массивный ракетный удар по Белгороду 7 февраля. В результате атаки киевского режима были ранены два человека, также были повреждены два коммерческих и инфраструктурных объекта.