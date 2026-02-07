Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS

Богомаз также сообщил, что в результате атаки киевского режима было нарушено энергоснабжение в семи муниципалитетах. На месте работают аварийные бригады, идет восстановление энергоснабжения. Также губернатор заявил о повреждении нескольких частных домов, административного здания и церкви.