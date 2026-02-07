Ричмонд
На горнолыжном курорте Буковель произошел блэкаут

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Блэкаут случился на известном украинском горнолыжном курорте Буковель, куда в последние дни съезжались граждане Украины из-за энергетического кризиса в стране, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Источник: © РИА Новости

Ранее это же издание сообщало, что в Буковеле наблюдается наплыв туристов из-за энергетического кризиса во многих городах Украины.

«Погасло всё. В Буковеле сегодня тоже блэкаут. Горнолыжные туристы выкладывают кадры обесточенного посёлка. Также они сообщают, что сегодня весь день не работали подъёмники», ­- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Издание также выложило видео, на котором можно заметить, что поселок полностью погрузился во тьму.

Горнолыжный курорт Буковель расположен в Ивано-Франковской области на западе Украины.

В субботу мэр города Бурштын в Ивано-Франковской области Василий Андриешин сообщал, что жители населенного пункта остались без тепла и воды после остановки Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС).

Ранее в национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Также был существенно увеличен дефицит мощности в энергосистеме Украины, что вызвало увеличение продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.