На горнолыжном курорте Буковель произошел блэкаут

Ранее это же издание сообщало, что в Буковеле наблюдается наплыв туристов из-за энергетического кризиса во многих городах Украины.
«Погасло всё. В Буковеле сегодня тоже блэкаут. Горнолыжные туристы выкладывают кадры обесточенного посёлка. Также они сообщают, что сегодня весь день не работали подъёмники», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание также выложило видео, на котором можно заметить, что поселок полностью погрузился во тьму.
Горнолыжный курорт Буковель расположен в Ивано-Франковской области на западе Украины.
В субботу мэр города Бурштын в Ивано-Франковской области Василий Андриешин сообщал, что жители населенного пункта остались без тепла и воды после остановки Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС).
Ранее в национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии. Также был существенно увеличен дефицит мощности в энергосистеме Украины, что вызвало увеличение продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.