В Индии рухнул аттракцион с людьми, есть жертвы

В индийском штате Харьяна произошла трагедия: на ярмарке рухнул крупный аттракцион — крутящиеся качели. На данный момент известно, что один человек погиб, ещё 13 получили травмы. Видео публикует издание indiainlast24hr.

Катастрофа на аттракционе в Индии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / indiainlast24hr.

Инцидент произошёл, когда у качелей сломалось боковое крепление, сиденья с людьми находились в самой высокой точке. Конструкция рухнула вниз на полной скорости.

По данным местных СМИ, погибшим оказался сотрудник полиции. Обстоятельства аварии и возможные причины технической неисправности расследуются.

Ранее в стране произошёл шокирующий случай, когда продавец в магазине передал трёхлетней девочке конфету, внутри которой было замаскировано взрывное устройство. Девочка начала её жевать, что привело к взрыву и тяжёлым травмам лица. Ребёнка удалось спасти, а продавца задержали. Оба случая, несмотря на разную природу, указывают на серьёзные проблемы с безопасностью и контролем в различных сферах жизни в стране.

