В Индии рухнул аттракцион с людьми, есть жертвы

Катастрофа на аттракционе в Индии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / indiainlast24hr.
Инцидент произошёл, когда у качелей сломалось боковое крепление, сиденья с людьми находились в самой высокой точке. Конструкция рухнула вниз на полной скорости.
По данным местных СМИ, погибшим оказался сотрудник полиции. Обстоятельства аварии и возможные причины технической неисправности расследуются.
Ранее в стране произошёл шокирующий случай, когда продавец в магазине передал трёхлетней девочке конфету, внутри которой было замаскировано взрывное устройство. Девочка начала её жевать, что привело к взрыву и тяжёлым травмам лица. Ребёнка удалось спасти, а продавца задержали. Оба случая, несмотря на разную природу, указывают на серьёзные проблемы с безопасностью и контролем в различных сферах жизни в стране.
