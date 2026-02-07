В Индии рухнул аттракцион с людьми, есть жертвы

Ранее в стране произошёл шокирующий случай, когда продавец в магазине передал трёхлетней девочке конфету, внутри которой было замаскировано взрывное устройство. Девочка начала её жевать, что привело к взрыву и тяжёлым травмам лица. Ребёнка удалось спасти, а продавца задержали. Оба случая, несмотря на разную природу, указывают на серьёзные проблемы с безопасностью и контролем в различных сферах жизни в стране.