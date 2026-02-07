Два мирных жителя пострадали при ракетном обстреле Брянской области

В Выгоничском районе ранения получили два мирных жителя. Оба мужчины были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, повреждены несколько частных жилых домов, административное здание и церковь.
Также массированному ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины подвергся Белгород. По городу было выпущено десять ракет. В результате атаки ранения получили двое мирных жителей.
