Два человека погибли при падении Mercedes с моста на МКАД

«Мерседес» сорвался с эстакады на МКАД. Видео © Telegram / SHOT.
Трагедия случилась около 21:15 в районе 77-го километра МКАД. После падения с моста водитель и пассажир иномарки погибли на месте. В машинах, которые оказались задеты при падании, обошлось без пострадавших.
Сейчас на месте работают все экстренные службы, движение затруднено. Причины аварии устанавливаются.
Ранее Life.ru писал, что на Сиреневом бульваре в Москве 14-летний школьник сел за руль угнанной у матери приятеля машины, попытался устроить дрифт и не справился с управлением. Его авто врезалось в бордюр и перевернулось. Девочку-подростка, находившуюся в машине, выбросило из салона, она получила травмы.
