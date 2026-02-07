Ричмонд
Два человека погибли при падении Mercedes с моста на МКАД

Смертельная авария произошла вечером 7 февраля на северо-западе Москвы. Премиальный Mercedes сорвался с эстакады на МКАД и, рухнув вниз, задел ещё два автомобиля. Жертвами ДТП стали два человека. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Источник: Life.ru

«Мерседес» сорвался с эстакады на МКАД. Видео © Telegram / SHOT.

Трагедия случилась около 21:15 в районе 77-го километра МКАД. После падения с моста водитель и пассажир иномарки погибли на месте. В машинах, которые оказались задеты при падании, обошлось без пострадавших.

Сейчас на месте работают все экстренные службы, движение затруднено. Причины аварии устанавливаются.

Ранее Life.ru писал, что на Сиреневом бульваре в Москве 14-летний школьник сел за руль угнанной у матери приятеля машины, попытался устроить дрифт и не справился с управлением. Его авто врезалось в бордюр и перевернулось. Девочку-подростка, находившуюся в машине, выбросило из салона, она получила травмы.

